В ЕС рассматривают идею «испытательного срока» для новых членов

Новые государства — члены Европейского Союза могут быть приняты на «испытательный срок» на несколько лет и исключены из блока в случае отступления от демократических ценностей. Об этом сообщает Financial Times во вторник, 4 ноября.

«Я не хочу, чтобы меня запомнили как комиссара, которая привела троянских коней, которые потом будут активными через пять, 10 или 15 лет. Нам нужна эта дискуссия, и мы не должны ее бояться», — заявила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

По ее словам, Еврокомиссия сейчас прорабатывает такие идеи, как «переходный период, что является своего рода мерой предосторожности». Они находятся на начальной стадии.

Предложения, над которыми сейчас работает Еврокомиссия, будут включать усиление гарантий верховенства права и создание более эффективных механизмов для приостановления прав или льгот в случае нарушения страной основных ценностей. Кос отметила, что государство может быть исключено из блока в случае повторных нарушений.

FT пишет, что появление идеи о так называемом «испытательном сроке» было обусловлено политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно смягчал санкции против России, выступал против любой военной помощи Украине и становился все более авторитарным в своей стране.

Поэтому новые государства-члены будут иметь более жесткие требования по сравнению с имеющимися, что может вызвать недовольство у стран, которые хотят присоединиться к ЕС, сказано в материале.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС и готова к началу переговоров по открытию первого кластера.

4 ноября Еврокомиссия обнародовала отчет о расширении, в котором отметила, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию первого, второго и шестого кластеров переговоров. В то же время отмечается, что Украина должна активнее бороться с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в блоке принимает только одна страна — Венгрия.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

30 сентября газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом, сообщила, что ЕС готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров.