В ЕК заявили, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Еврокомиссия в отчете о расширении, который будет обнародован 4 ноября, впервые заявила, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию первого, второго и шестого кластеров переговоров.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Он отметил, что это лучший отчет о расширении за последние три года.

«Лучший отчет о расширении за последние три года — такой будет оценка усилий Украины на пути к вступлению в ЕС. Европейская Комиссия впервые признала наш рекордный прогресс в большинстве сфер реформ», — написал Качка.

По его словам, документ содержит 36 оценок по различным разделам и дорожным картам.

«Во всех без исключения разделах зафиксирован прогресс. Мы движемся быстрее, чем в прошлом году. Улучшение динамики реформ наблюдается в 15 разделах, а в 12 из них прогресс оценен как высокий (good progress). Ни один из разделов не продемонстрировал снижение уровня подготовки к вступлению», — уточнил он.

Качка добавил, что в 11 разделах Украина повысила общую оценку, что стало лучшим показателем с момента получения статуса кандидата.

«Европейская Комиссия видит, что Украина переходит от принятия законов к реальному внедрению европейских стандартов — в сфере госуправления, судебной системы, экономики, цифровизации и образования. Мы будем это сохранять и развивать», — подчеркнул Качка.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является частью гарантий безопасности и вынесено в отдельный пункт.

Решение о членстве Украины в блоке блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

31 августа Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию относительно членства Украины в ЕС.

30 августа агентство Bloomberg сообщило, что ЕС обсудит варианты действовать быстрее по вопросам внешней политики, сферы, в которой большинство решений требуют единодушия, из-за чего Венгрия в последние годы выступала против многих действий в пользу Украины и против России.