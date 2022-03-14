«Вам не придется нас искать». Кадыров заявил, что находится под Киевом, и предложил украинцам сдаться 14 марта, 04:50 Цей матеріал також доступний українською Местонахождения Кадырова не подтверждено (Фото:Kadyrov95 / telegram)

13 марта многие СМИ сообщали о возможном местонахождении Кадырова в Украине. Он прокомментировал это в своем телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что опубликованное им ранее видео, снято в Гостомеле под Киевом.

«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? […] Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас пятиминутная готовность».

Также в своем сообщении Кадыров призывает украинцев сдаться и «становиться рядом».

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если присутствие Кадырова под Киевом будет подтверждено, его появление ничего не изменит и ВСУ его уничтожат.

Напомним, по данным Слідства.Інфо, кадыровцы действительно закрепились в военном городке в Гостомеле под Киевом и удерживают там заложников. Однако информация о пребывании главы Чечни в Украине не подтверждена никакими официальными источниками.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.