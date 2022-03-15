Конец путинской России приближается. Дала трещину даже пропаганда 15 марта, 14:56 Цей матеріал також доступний українською

Трещины, которые уже пошли по фасаду имперского здания, еще пытаются замазывать алебастром. Не поможет

Основа российской пропаганды дала трещину. Нет, Владимир Соловьев еще бьется в конвульсиях и пускает пену, пугая весь мир тем, что наступление на Украину — это только первый этап атаки на весь мир и путинская россия пойдет дальше, уничтожая на своем пути европейские города. Российский медиа-киллер, выкормленный с ладони не кем-либо, а самим путиным, как и его коллеги по зомбирующему миллионы россиян ремеслу Константин Эрнст и Дмитрий Киселев. И тут такой облом — в святая святых путинской системы дезинформации, во время прямого эфира, на заднем плане появляется девушка з плакатом «Нет войне! Вам здесь врут!»

И это произошло в тот ответственный момент, когда ведущая выпуска отрабатывала кремлевскую разработку по созданию несуществующей реальности и трамбовала в головы россиян очередную порцию дезинформации о том, что армия путиноидов убивает не мирных людей, а расстреливает лагеря иностранных наемников в Украине. Но не тех сирийских наемников, которых путин вербует на войну с Украиной. Об этих рассказывать на российском «Геббельс-ТВ» не положено.

Девушка с плакатом «Нет войне», очень диссонирует с очередным продуктом рос-пропаганды о том, что погибшая от российской авиабомбы, сброшенной на роддом в Мариуполе женщина и ее не рожденный ребенок на самом деле — не настоящие. Что это загримированный манекен, который из бутафорных завалов голливудской студии выносят переодетые в форму украинских добровольцев американские актеры. Историю с манекеном и американской студией, говорят, придумал лично Дмитрий Киселев, который раньше, в порыве шовинистического угара уже обещал «испепелить Америку» ядерным ударом. Говорят, путину тогда очень понравилось. И он даже подарил информационному киллеру дачу в захваченном Крыму. Ну как дачу — современный комплекс в стиле хай-тек, с вертолетной площадкой и огромными пуленепробиваемыми окнами с видом на море, в сторону турецкого берега. Чтобы понимать, куда расширять россию дальше.

Тем временем, в бункере путина — настоящая паника

Тем временем, в бункере путина — настоящая паника. Там осознают, что бандеровцы и «укрофашисты» не только сожгли основные бронетанковые колонны кремля на подступах к Харькову и отбросили российские войска на линию заград-отрядов кадыровцев и росгвардии, расстреливающих из пулеметов остатки парадных гвардейских полков. Которые в панике пытаются с**баться с поля боя. Простите, конечно, за лексику, но такова правда войны. Это стиль истеричных разговоров российских оккупантов со своими мамочками. Слов не выбросишь из этой «песни» — переговоров путинских воинов, которые умоляют, чтобы их поскорее забрали с этой бойни. Правда жизни, ничего не поделаешь.

Истерика в ставке путина усиливается тем фактом, что придуманные соловьевско-киселевской пропагандой «нацисты» и «укробандеровцы» уже в москве. Они проникли на телевидение и скоро будут в канцелярии российского фюрера. И вообще, если все пойдет в таком же духе, может дойти до того, что кто-нибудь из своих же плюнет в физиономию самого владимира владимировича, проходящего по коридору подземного бункера, в котором он, как крыса, прячется от надвигающегося на россию возмездия за совершенное военное преступление. Или, еще хуже того: кто-либо из своих вонзит табакерку в голову диктатора — точно в височную область. И тогда придется по телевизору показывать надрессированных двойников, которых обучили художественно, с чувством, толком, расстановкой произносить фразу: «Нравится, не нравится, терпи моя красавица».

Дабы предотвратить наихудший сценарий, из бункера немедленно последовала реакция. Константину Эрнсту, который проморгал акцию протеста в прямом эфире, приказали снять штаны и ожидать дальнейших инструкций. По имеющейся у нас информации, в окружении путина приняли также решение отобрать у Дмитрия Киселева эту самую дачу в оккупированном Крыму и передать ее в прямом эфире Владимиру Соловьеву. В качестве награды за службу и компенсации за арестованные виллы в Италии.





Суммируя все произошедшее, констатирую тектонические сдвиги, предшествующие крушению путинского режима. Да, путиноиды еще не отстреляли по украинским городам весь запас своих самых дорогих ракет. Они еще продолжают убивать мирных людей в Украине. Наших сограждан, которые настоящих нацистов видели только в фильмах о Второй мировой и в информационных выпусках о вторжении российских оккупантов в мирную Украину. Путинский режим еще пытается перегруппироваться и спасти если не горящие в Украине бронеколонны с экипажами, то хотя-бы «Сбербанк россии» от отключения от системы SWIFT. Трещины, которые уже пошли по фасаду имперского здания, еще пытаются замазывать алебастром. Не поможет. Конец путинской россии приближается.

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