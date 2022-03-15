Конец путинской России приближается. Дала трещину даже пропаганда
Трещины, которые уже пошли по фасаду имперского здания, еще пытаются замазывать алебастром. Не поможет
Основа российской пропаганды дала трещину. Нет, Владимир Соловьев еще бьется в конвульсиях и пускает пену, пугая весь мир тем, что наступление на Украину — это только первый этап атаки на весь мир и путинская россия пойдет дальше, уничтожая на своем пути европейские города. Российский медиа-киллер, выкормленный с ладони не кем-либо, а самим путиным, как и его коллеги по зомбирующему миллионы россиян ремеслу Константин Эрнст и Дмитрий Киселев. И тут такой облом — в святая святых путинской системы дезинформации, во время прямого эфира, на заднем плане появляется девушка з плакатом «Нет войне! Вам здесь врут!»
И это произошло в тот ответственный момент, когда ведущая выпуска отрабатывала кремлевскую разработку по созданию несуществующей реальности и трамбовала в головы россиян очередную порцию дезинформации о том, что армия путиноидов убивает не мирных людей, а расстреливает лагеря иностранных наемников в Украине. Но не тех сирийских наемников, которых путин вербует на войну с Украиной. Об этих рассказывать на российском «Геббельс-ТВ» не положено.
Девушка с плакатом «Нет войне», очень диссонирует с очередным продуктом рос-пропаганды о том, что погибшая от российской авиабомбы, сброшенной на роддом в Мариуполе женщина и ее не рожденный ребенок на самом деле — не настоящие. Что это загримированный манекен, который из бутафорных завалов голливудской студии выносят переодетые в форму украинских добровольцев американские актеры. Историю с манекеном и американской студией, говорят, придумал лично Дмитрий Киселев, который раньше, в порыве шовинистического угара уже обещал «испепелить Америку» ядерным ударом. Говорят, путину тогда очень понравилось. И он даже подарил информационному киллеру дачу в захваченном Крыму. Ну как дачу — современный комплекс в стиле хай-тек, с вертолетной площадкой и огромными пуленепробиваемыми окнами с видом на море, в сторону турецкого берега. Чтобы понимать, куда расширять россию дальше.
Тем временем, в бункере путина — настоящая паника
Тем временем, в бункере путина — настоящая паника. Там осознают, что бандеровцы и «укрофашисты» не только сожгли основные бронетанковые колонны кремля на подступах к Харькову и отбросили российские войска на линию заград-отрядов кадыровцев и росгвардии, расстреливающих из пулеметов остатки парадных гвардейских полков. Которые в панике пытаются с**баться с поля боя. Простите, конечно, за лексику, но такова правда войны. Это стиль истеричных разговоров российских оккупантов со своими мамочками. Слов не выбросишь из этой «песни» — переговоров путинских воинов, которые умоляют, чтобы их поскорее забрали с этой бойни. Правда жизни, ничего не поделаешь.
Истерика в ставке путина усиливается тем фактом, что придуманные соловьевско-киселевской пропагандой «нацисты» и «укробандеровцы» уже в москве. Они проникли на телевидение и скоро будут в канцелярии российского фюрера. И вообще, если все пойдет в таком же духе, может дойти до того, что кто-нибудь из своих же плюнет в физиономию самого владимира владимировича, проходящего по коридору подземного бункера, в котором он, как крыса, прячется от надвигающегося на россию возмездия за совершенное военное преступление. Или, еще хуже того: кто-либо из своих вонзит табакерку в голову диктатора — точно в височную область. И тогда придется по телевизору показывать надрессированных двойников, которых обучили художественно, с чувством, толком, расстановкой произносить фразу: «Нравится, не нравится, терпи моя красавица».
Дабы предотвратить наихудший сценарий, из бункера немедленно последовала реакция. Константину Эрнсту, который проморгал акцию протеста в прямом эфире, приказали снять штаны и ожидать дальнейших инструкций. По имеющейся у нас информации, в окружении путина приняли также решение отобрать у Дмитрия Киселева эту самую дачу в оккупированном Крыму и передать ее в прямом эфире Владимиру Соловьеву. В качестве награды за службу и компенсации за арестованные виллы в Италии.
Суммируя все произошедшее, констатирую тектонические сдвиги, предшествующие крушению путинского режима. Да, путиноиды еще не отстреляли по украинским городам весь запас своих самых дорогих ракет. Они еще продолжают убивать мирных людей в Украине. Наших сограждан, которые настоящих нацистов видели только в фильмах о Второй мировой и в информационных выпусках о вторжении российских оккупантов в мирную Украину. Путинский режим еще пытается перегруппироваться и спасти если не горящие в Украине бронеколонны с экипажами, то хотя-бы «Сбербанк россии» от отключения от системы SWIFT. Трещины, которые уже пошли по фасаду имперского здания, еще пытаются замазывать алебастром. Не поможет. Конец путинской россии приближается.
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