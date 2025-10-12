Зеленский ответил, согласился ли Трамп предоставить Украине ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский заявил, что все еще ждет решения Трампа о предоставлении Украине ракет Tomahawk (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В интервью Fox News он назвал предоставление Украине возможности наносить дальнобойные удары по российскому военному сектору одним из двух факторов давления на российского диктатора Владимира Путина для прекращения его войны против Украины.

По словам Зеленского, Украина сильная страна, но недостаточно большая, чтобы противостоять России, которой помогают также Иран и Северная Корея, поэтому они с Трампом и обсуждали возможность предоставления Украине ракет Tomahawk и «другие вещи».

На прямой вопрос журналистки о том, одобрил ли Трамп предоставление ракет Tomahawk Украине, президент Украины ответил:

«Мы работаем над этим, и я жду решения президента (Дональда Трампа — ред.). Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим».

12 октября Зеленский сообщил, что второй раз за два дня пообщался с Трампом.

«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности», — отметил украинский президент, комментируя этот разговор.

До этого Зеленский имел телефонный разговор с Дональдом Трампом 11 октября. Президент Украины отмечал, что обсуждал с лидером США ситуацию с энергетикой, а также возможности усиления украинской ПВО.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника писало, что во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

Собеседники Axios не сообщили, было ли принято окончательное решение по поводу поставок Tomahawk. По словам одного из источников, беседа между президентами США и Украины длилась около 30 минут.