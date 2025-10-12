В Кремле заявили об «обеспокоенности» возможными поставками Украине ракет Tomahawk

Парад на Красной площади в РФ 9 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Anton Vaganov)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что возможность поставок США дальнобойных ракет Tomahawk Украине вызывает у страны-агрессора РФ «крайнюю обеспокоенность».

Об этом Песков сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, фрагмент которого 12 октября он опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков также указал, что Tomahawk — это «особенное оружие», которое «может быть в безъядерном и в ядерном исполнении». Он также указал на высокую дальность этих ракет.

Реклама

По словам спикера кремлевского режима, заявлений относительно военной помощи Украине звучит много и Москва их «тщательно фиксирует».

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны выяснить, где находятся ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября Washington Post писал, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США из-за возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это якобы может «спровоцировать прямой конфликт с НАТО».

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

11 октября издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.