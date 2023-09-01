Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM 1 сентября, 05:15 Ракету AMRAAM запускают из ЗРК NASAMS (Фото:Raytheon)

Пентагон заказал для Украины у американской оборонной компании Raytheon ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

Сумма контракта — $192 миллиона. Ракеты корпорация будет закупать из разных источников. Их количество и дата поставок пока не определены, а ориентировочное окончание работ — до 29 ноября 2024 года.

Видео дня

Деньги на закупку выделяют в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух — воздух» средней дальности, главная задача которой — поражение воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Американские военные называют ракеты Slammer — «хлопушками». AMRAAM используют для норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые есть у Украины.

29 августа Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $250 миллионов. В частности, он включает в себя боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, ПТРК Javelin.

