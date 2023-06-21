США заказали ракеты AMRAAM на более чем $1 миллиард. Их получит и Украина 21 июня, 10:52 Ракету AMRAAM запускают из ЗРК NASAMS (Фото:Raytheon)

Военно-воздушные силы США заказали у американской оборонной компании Raytheon ракеты средней дальности AMRAAM на $1,15 миллиарда.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона от 20 июня.

Контракт предусматривает поставку ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 D-3 и C-8 AMRAAM для американских Военно-воздушных сил и Военно-морских сил. Также в списке 18 стран, среди которых и Украина.

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Ожидается, что производство завершат до 31 января 2027 года.

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AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух — воздух» средней дальности, главная задача которой — поражение воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Американские военные называют ракеты Slammer — «хлопушками». AMRAAM используют для норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые Украина получила от США.



Инфографика: NV