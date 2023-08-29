США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов
Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
США во вторник, 29 августа, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и многое другое.
Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — говорится в сообщении.
Военная помощь США включает:
- ракеты для систем ПВО AIM-9M,
- боеприпасы для HIMARS,
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
- средства разминирования,
- Javelin и другие противотанковые комплексы,
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию,
- машины скорой помощи,
- боеприпасы для расчистки препятствий,
- запасные части, услуги, обучение и транспорт.
«Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркнул Госдеп.
Президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.
27 августа СМИ сообщали, что администрация Байдена убеждена в необходимости продолжать поставлять вооружение для Украины. По их данным, наибольшей поддержкой пользуется идея передачи кассетных снарядов для РСЗО.