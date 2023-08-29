США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов 29 августа, 20:18 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США во вторник, 29 августа, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и многое другое.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя», — говорится в сообщении.

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Военная помощь США включает:

ракеты для систем ПВО AIM-9M,

боеприпасы для HIMARS,

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

средства разминирования,

Javelin и другие противотанковые комплексы,

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию,

машины скорой помощи,

боеприпасы для расчистки препятствий,

запасные части, услуги, обучение и транспорт.

«Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркнул Госдеп.

Президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.

27 августа СМИ сообщали, что администрация Байдена убеждена в необходимости продолжать поставлять вооружение для Украины. По их данным, наибольшей поддержкой пользуется идея передачи кассетных снарядов для РСЗО.

