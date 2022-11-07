«Смотрите, кто здесь!». NASAMS и Aspide прибыли в Украину — Резников
Система ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)
ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter в понедельник, 7 ноября.
«Смотрите, кто здесь! ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину!», — написал он.
По словам министра, это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает небо более безопасным.
«Мы будем продолжать сбивать враждебные цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США», — написал он.
Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.
Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.