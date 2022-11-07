«Смотрите, кто здесь!». NASAMS и Aspide прибыли в Украину — Резников 7 ноября, 13:15 Система ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter в понедельник, 7 ноября.

«Смотрите, кто здесь! ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину!», — написал он.

По словам министра, это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает небо более безопасным.

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«Мы будем продолжать сбивать враждебные цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США», — написал он.

Фото: НВ

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.