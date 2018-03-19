Путин побил рекорд поддержки избирателей

Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 51,9 млн голосов избирателей или 76,56% после обработки 95% протоколов.

Как напоминает РИА Новости, на выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%).

По данным ЦИК РФ, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает к данному моменту 11,99% голосов, что является самым низким результатом КПРФ в выборах президента РФ за прошедшие кампании. Лидер ЛДПР набирает 5,82%, ухудшив результаты двух прошлых кампаний, когда в 2012 году он получил 6,22%, а в 2008 - 9,35%.

Ксения Собчак получила на момент обработки 95% протоколов 1,62%.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин получает 75% голосов после обработки половины бюллетеней.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.