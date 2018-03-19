В Сиэтле и Ванкувере закрылись последние в мире участки на выборах президента РФ

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Последними голосовали россияне в Сиэтле и Ванкувере

Последними голосовали россияне в Сиэтле и Ванкувере

Последние в мире участки на выборах президента России закрылись в 06:00 по московскому времени (5:00 по Киеву) в американском Сиэтле и канадском Ванкувере, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин по итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ. Грудинин получил 11,81%, Жириновский 5,65% голосов.

Явка избирателей на президентских выборах составила около 67%, эти данные получены в результате обработки более 95% протоколов.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президентаДействующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. 

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