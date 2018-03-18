Путин об участии в выборах в 2030 году: Что ж мне до ста лет тут сидеть?

Президент России Владимир Путин иронично ответил на вопрос, будет ли он участвовать в президенстких выборах в 2030 году.

"Это смешно! Давайте посчитаем, что ж мне до ста лет тут сидеть?" - сказал Путин.

Путин находится при власти уже 18 лет и до сегодняшнего дня уже являлся самым продолжительным правителем страны после советского диктатора Иосифа Сталина.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин получает 75% голосов после обработки половины бюллетеней.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.