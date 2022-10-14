«Путин осознал: он проиграл войну». Что будет с Россией и почему Украине придется участвовать в внутриполитической борьбе в Москве. Интервью 14 октября, 10:53 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Если в Москве начнется стрельба на улице, украинские спецслужбы должны найти свои решения, потому что Украине придется участвовать в внутриполитической борьбе в Кремле, считает политический эксперт, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

Что будет делать диктатор Владимир Путин и почему «солянка» военных не спасет Россию от того, что она проиграет Украине в войне, он рассказал в интервью Радио НВ.

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— Недавно руководить так называемой спецоперацией назначили Сергея Суровикина, который известен своими ракетными обстрелами Сирии. Мы увидели вроде бы его работу 10−11 октября. О чем свидетельствуют эти постоянные изменения в военном руководстве России и конкретно это назначение командующего «спецоперацией»?

— Путин понял, что он проиграл войну, эту «специальную военную операцию». И он понимает, что это уже настоящая война. Но он не хочет быть ответственным за нее. Он хочет быть только победителем. Он уже понимает, что нельзя выиграть, но боится проиграть войну, несмотря на то, что был упор на пропаганду, что пропаганда любой результат сделает позитивным.

На самом деле, Путин понимает, что нужно втянуть в войну и другие страны, и элиту России, а самое главное — население. И за счет неожиданной массовой мобилизации ему удалось это сделать. Население теперь, в общем-то, на войне. И количество гробов, которое теперь пойдет в Россию, будет использовано для доказательства того, что украинцы плохие, а россияне хорошие.

Но трудно сказать, что перед нами какой-то военный гений в виде этого нового командующего. Потому что вам любой военный скажет, что военная масса должна быть одинаковой. То есть, не просто одинаково одеты — они должны принадлежать армии. А там уже есть и кадыровцы, и зеки, и частные армии, и так называемые союзные войска в виде мобилизованных из этих сепаратистских республик.

На самом деле, это смешанная солянка. И когда на фронте в расстоянии тысячи километров вот такое количество разношерстной публики, разной степени подготовленности; а сейчас подойдет еще 100 или 200 тысяч мобилизованных, которые не очень сильно хотят или не умеют воевать, то говорить о том, что будет какая-то победа, вообще не приходится.

Не надо быть военным аналитиком, чтобы понять, что уже военная Россия проиграла войну. Другое дело, что гибнут люди, и это может продолжаться довольно долго.

Сейчас для Путина самое главное — найти поддержку у пассивной части населения и в тех его окружениях, которые можно назвать «ястребами».

Он боится «миротворцев», он боится, что кто-то его предаст. И главное для него — организовать конфликт между спецслужбами и армией. Если это удастся, то, в принципе, он выживет.

Сама война, эта «операция» или как он ее называет, началась по одной причине, о которой мы все забыли, потому что нам это не интересно, а для России — это основное. Четыре года назад он заявил о легальном транзите власти. Говорили о госсовете, о новых функциях центральной власти, а потом он на все это плюнул. И сейчас он занимается очень важными вещами, которые, к сожалению, мы недооцениваем.

Путин использует российско-украинскую войну, уже не «операцию», для того, чтобы сделать перестройку — сталинского типа, милитарного. И он говорит даже о консервативной, антиколониальной революции. То есть, на самом деле война использована не только для укрепления Путина (он не психически ненормальный человек), а для того, чтобы перестроить Россию, которая не вписывается в мировое развитие, отстает. Традиционными экономическими или цивилизационными методами [страна] не может догнать остальной мир. Россия устала догонять мир. А мы здесь крайние, потому что мы рядом.