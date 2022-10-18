Политические распри в Кремле. Власти Путина пока ничего не угрожает, но ситуация может быстро измениться — Reuters 18 октября, 21:35 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Власти российского диктатора Владимира Путина сейчас ничего не угрожает, несмотря на поражения в Украине, мобилизацию и политические конфликты, но ситуация может быстро измениться на фоне перспективы «полного поражения», — об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь информированных источников.

По словам большинства собеседников Reuters, глава российского режима сейчас оказался в одном из самых трудных положений за все свое время у власти. В то же время они говорят, что никакой непосредственной угрозы со стороны ближайшего окружения Путина, военных или разведки не наблюдается.



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По словам бывшего посла Великобритании в России Энтони Брентона, публичной критики в адрес Путина со стороны политической или бизнес-элиты страны-агрессора либо признаков действий против него не было, «но это может продолжаться недолго».

«Если весной, в марте-апреле следующего года они обнаружат, что продолжают отступать, мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина начнутся серьезные проблемы — не на уровне населения, а на уровне элиты… Эти люди по своей сути эгоистичны и не хотят участвовать в том, что обернется фиаско», — считает бывший посол.

Высокопоставленный западный чиновник сказал Reuters, что в России есть признаки распрей, недовольства и медленного принятия решений, но никаких «серьезных дезертирств» или указаний на то, что Путин «потерял контроль».

Официальный представитель США на условиях анонимности сказал, что Вашингтон и его союзники считают позицию российского диктатора надежной. В то же время, по его словам, многие недавние действия Путина, в том числе мобилизация, демонстрируют, что диктатор оказался в невыгодном положении.

Эксперт из Фонда Карнеги Эндрю Вайс заявил, что «настоящие» противники Путина бежали или оказались в тюрьме, а главу кремлевского режима окружают сторонники. Он также отметил, что иракский лидер Саддам Хусейн правил более десяти лет после поражения в Кувейте. По мнению Вайса, Путина могут свергнуть в результате «переворота» в Кремле, восстания элиты или массовых протестов.

Основательница аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая считает, что Путину ничего не будет угрожать, если он сможет выполнить свои негласные обязательства перед элитой и населением, пишет Reuters. Она предположила, что «элита» страны-агрессора «будет постепенно мобилизоваться», если российские войска продолжат терпеть поражение в Украине, а ВСУ продолжат наступление.

Французский дипломатический источник агентства заявил, что Путин, контролирующий государственные СМИ, сможет сохранить власть. По его мнению, «большинство россиян поддержат Путина, что бы он ни решил». Высокопоставленный европейский чиновник сообщил Reuters, что Путин должен будет «демонстративно» проиграть войну, чтобы лишиться власти.

Ранее The Washington Post сообщило, что представители элиты в России начинают говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления диктатора Владимира Путина. Газета также писала, что человек из ближайшего окружения Путина в последние недели открыто не соглашался с ним.