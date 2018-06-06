Путин: Санкции Запада будут постепенно сниматься

Президент России Владимир Путин считает, что западные санкции будут постепенно сниматься с РФ.

Об этом Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая накануне визита в Пекин.

"Я исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют", - заявил Путин.

Президент РФ добавил, что санкции Москву не пугают и никогда не заставят ее отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития.

Также он выразил мнение, что страны, которые "пошли на поводу у Соединенных Штатов, сами начинают страдать от того, что (к ним - Ред.) начинают применять ограничения..."

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