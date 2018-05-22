МИД Литвы: Автоматическое продление санкций ЕС против России под вопросом

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поставил под вопрос автоматическое продление санкций ЕС против России.

Линкявичюс в интервью BuzzFeed News выразил беспокойство в связи с единством Европы в вопросе антироссийских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.

"Спокойные времена закончились. Если вы думаете, что все произойдет автоматически, знайте, такого не будет", - цитирует министра Delfi.lt.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины и пролонгировались каждые полгода.

21 декабря 2017 года Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2018 года.