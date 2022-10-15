«Путин — политический изгой». Как Россия из-за провалов в Украине теряет авторитет в Центральной Азии — интервью с политологом из Казахстана 15 октября, 15:32 Эксклюзив НВ Саммит Центральная Азия — Россия в Астане. Казахстан, 14 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Из-за провалов на войне в Украине диктатор Владимир Путин и Россия стали политическими изгоями и теряют свой авторитет в странах в Центральной Азии.

Но РФ, активно погружаясь в болото и бездну, продолжает указывать всем остальным странам, что им делать, что выглядит глупо.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал Досым Сатпаев — кандидат политических наук, политолог из Казахстана. НВ подготовил текстовую версию разговора.

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— 13−14 октября в Астане прошол саммит-совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, так называемый СВМДА. Астана принимает Путина после ковровых бомбардировок Украины, в результате которых он атаковал ТЭЦ, чтобы оставить украинцев без света, газа, воды и тепла. Как на это реагируют в Казахстане?

— В Астане прошло три саммита: саммит СВМДА, саммит СНГ и формат Центральная Азия+Россия. Насколько я понял, Путин приехал больше именно на формат Центральная Азия-Россия.

Надо сказать, что в Казахстане очень многие казахстанцы довольно негативно восприняли визит Путина после ракетных обстрелов украинских городов, после того, как ПАСЕ признала Россию террористическим государством. Довольно негативная реакция — были даже небольшие митинги, протесты по этому поводу. Это говорит о том, что для многих казахстанцев Путин — это политический изгой, человек, который затеял войну, теперь не знает, как из нее выбраться.

Более того, по тем или иным направлениям он затягивает других участников ЕврАзЭС и ОДКБ в эту кашу, которую сам заварил, и создает большие проблемы для Казахстана по разным направлениям.

— При этом мы обратили внимание, что большинство лидеров стран, которые присутствуют на этом саммите, ничего не говорили об Украине. Единственным, кто об этом говорил, был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как это можно оценить? Почему такое умолчание после этих массовых обстрелов?

— Во внешней политике вес любого государства определяется той повесткой дня, которую это государство предлагает. Главное, чтобы эта повестка была созидательной и ее поддержало большое количество участников. У Путина такой повестки, кроме провальной войны в Украине, нет.

Мы наблюдаем интересный момент: он уже превращается в некого международного изгоя, для него сократилось количество международных площадок. Поэтому он сейчас активно поворачивается в сторону Азии, Востока, во время саммита СВМДА он уже заявил отдельный тезис о том, что создается якобы многополюсный мир, в котором ключевую роль будет играть Азия, где появляются новые центры власти.

Но вся проблема для Путина в том, что даже в этом направлении его уже не воспринимают в качестве равноправного партнера. Это хорошо показал саммит ШОС в Самарканде, где и китайская сторона — Си Цзиньпин — была очень сдержана по отношению к Путину. И даже такой партнер России, как Индия, в лице руководства кинуло упрек в адрес России в том плане, что в XXI веке войной проблемы не решаются, это глупая затея.

Выходит так, что даже Путин во время саммита СВМДА тему Украины не поднимал, потому что всем было и так ясно, что ему нечем похвастаться по этому направлению. У него там провалы абсолютно во всех сферах — и в военной, и в информационной, в экономической, везде. Это токсичная тема, которую никто не хочет поднимать.

Почему Эрдоган поднял? Во-первых, Реджеп Тайип Эрдоган сейчас активно пытается позиционировать себя в качестве посредника между Россией, Украиной и Западом. Мы знаем, что Эрдоган постоянно, очень целенаправленно и последовательно заявляет о территориальной целостности Украины. Он даже заявлял о том, что Россия должна вернуть Крым Украине, если речь идет о каких-то переговорных началах. Относительно недавно, в сентябре, он заявлял о том, что хотел бы организовать встречу Зеленского и Путина, но после этих позорных «референдумов» по четырем украинским регионам, после ракетных обстрелов украинских городов эта точка невозврата окончательно была пройдена Путиным.