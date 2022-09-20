Закат ОДКБ. В Астане осознали риски сотрудничества с РФ и считают его токсичным — казахский бизнесмен 20 сентября, 15:42 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, 13 сентября 2022 (Фото:odkb-csto.org)

Такое мнение в интервью НВ выразил Арман Шураев, в прошлом известный казахский медиаменеджер, а сегодня бизнесмен, лидер мнений и оппозиционный активист Казахстана.



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«Я думаю, членство в ОДКБ или в Таможенном союзе сегодня для нас уже токсично, и, думаю, что понимание этого у нашего руководства уже есть. Если мы продолжим оставаться в этих союзах, то можем попасть под вторичные санкции. Риск, что мы подпадем под них, очень велик. Тем более, мы увидели, что ОДКБ — это не организация по совместным интересам стран-участниц, а организация по защите авторитарных режимов стран-участниц этого договора», — подчеркнул Шураев.

Он также выразил уверенность, что и другие постсоветские азиатские государства не готовы делиться с Россией своим вооружением в рамках сотрудничество в ОДКБ.

«Даже Таджикистан — поскольку поставки оружия оттуда в Россию все равно шли бы через Казахстан, а это требовало бы разрешения нашей стороны, — отметил Шураев. — В целом, чем далее, тем больше членство Казахстана в ОДКБ становится для Казахстана токсичным, последние слова и действия нашего правительства указывают, скорее, на снижения значимости для нас этого союза».

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