«Дипломатии в РФ больше не существует». Лукашенко «водит за нос» Путина, а Эрдоган отдален от России, но не враг — интервью с Мартыненко 14 октября, 20:27 Эксклюзив НВ Лукашенко, Путин, Эрдоган (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev/Turar Kazangapov/ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Будет ли Кремль реагировать на осуждение ООН попыток незаконной аннексии, как белорусскому узурпатору Александру Лукашенко уже 30 лет удается водить диктатора Владимира Путина за нос и какая на самом деле позиция у президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, рассказывает в интервью Радио НВ генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.



— 12 октября Генассамблея ООН абсолютным большинством голосов проголосовала за резолюцию, осуждающую попытки незаконной аннексии четырех украинских регионов. «За» резолюцию проголосовали 143 страны. Это больше, чем когда-либо. Против этой резолюции кроме России проголосовали Северная Корея, Сирия, Беларусь, Никарагуа. О чем вам говорит этот поворот?

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— Это на самом деле не поворот. Потому что подобные резолюции уже были, начиная с известной крымской. Там было сто стран, правда, но и ситуация несколько иная. Мы живем в совершенно другой истории Крыма, юга и востока Украины. Тогда было сложно доказать оккупацию. То есть речь шла о том, что в Украине был Майдан, послемайданные события. А тут регулярная армия страны просто вторгается в другую страну — никто ничего подвергнуть сомнению не мог, даже воздержавшиеся. Они в своих объяснениях говорили, что аннексия — неправильно, но эта резолюция не поможет решить, остановить этот конфликт.

Она уже не может остановить и решить, но она констатирует ту реальность, которая есть сегодня. Именно поэтому столько стран, в том числе половина африканских, проголосовали «за».

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Позиция Китая была известна, что он воздерживается. Это было совершенно ясно. Я думаю, что для нас было неожиданностью, что воздержался Пакистан, с одной стороны, а с другой стороны, то, что тот же Иран, который косвенно участвует в войне поставкой дронов, вообще не участвовал в этом голосовании.

И африканские страны. Достаточно богатая у нас сейчас такая поддержка: как минимум половина Африки поддержала [резолюцию]. Это результат деятельности, с одной стороны, США, с другой — нашего министра, который все же поездил за последний месяц по этим странам и думаю, что кого-то убедил.

— Голосование Беларуси и Сирии вообще сложно назвать свободным, потому что оба режима находятся, можно сказать, под контролем Кремля. Можно ли считать это голосование ООН, эту резолюцию каким-то первым шагом к исключению России из Совбеза ООН? Или это очень большие ожидания от одной только резолюции?