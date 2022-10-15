Почему Путин объявил о скором окончании «частичной» мобилизации в РФ, а новое вторжение с территории Беларуси пока маловероятно — оценки ISW 15 октября, 10:47 В ISW считают, что Путин будет задействовать мобилизованных россиян на поле боя в Украине достаточно долго (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин объявил о завершении «частичной» мобилизации в РФ «через две недели», вероятно, из-за начала отложенного осеннего призыва в стране.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 14 октября.

Как сообщают аналитики ISW, ранее Путин объявил о переносе обычного осеннего призыва в российскую армию с 1 октября на 1 ноября, так как частичная мобилизация нагружает бюрократический аппарат российских военных комиссариатов. Поэтому диктатору, вероятно, необходимо приостановить или завершить частичную мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические ресурсы для призыва. Путин приказал призвать 120 000 человек в осенний призывной цикл, что на 7 000 человек меньше, чем осенью 2021 года. Отмечается также, что аннексия Россией оккупированной Украины меняет расчеты для призывников, разрешив использовать их на передовой.

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«Путин намерен использовать мобилизованных для заполнения брешей на российских фронтах достаточно долго, чтобы осенние призывники могли пройти обучение и сформировать дополнительные подразделения для повышения боевой мощи России в 2023 году», — добавили в ISW.

Аналитики отметили, что заявление российского диктатора о 10-дневной подготовке мобилизованных подтверждает десятки анекдотических сообщений от российских изданий, милитари-блогеров и мобилизованных о необученных, невооруженных и совершенно неподготовленных людях, которых спешно отправляют на передовую. Некоторые из них уже сдались в плен украинским военным.

Украинские и западные официальные лица продолжают повторять, что они не заметили никаких признаков подготовки к белорусскому вторжению в Украину, несмотря на тревожные сообщения в белорусском информационном пространстве о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко ввел режим «контртеррористической операции». Несмотря на противоречивые заявления об эскалации, в Белом доме отметили, что нет никаких признаков того, что белорусские войска готовятся войти в Украину.

ISW продолжает считать, что совместные белорусские и российские силы не вторгнутся в Украину с территории Беларуси. Российские силы ослабляют свои собственные боевые возможности, поскольку они изнуряют себя попытками захватить небольшие села на Донбассе и просто не имеют в наличии боеспособных механизированных войск, чтобы дополнить белорусское вторжение в северные области Украины.

Российские власти продолжают заниматься «русификацией» социальных программ, направленных на украинских детей. Оккупационные власти в оккупированном Россией Мариуполе также оказывают давление на украинских подростков, чтобы те вступали в детскую военизированную организацию, которая поощряет антиукраинские настроения. Принудительное вовлечение украинских детей в программы милитаризации молодежи вписывается в более широкие схемы русификации, направленные на уничтожение украинской идентичности в оккупированных Россией частях Украины, пишут в ISW.

Заявления Путина о том, что пока не необходимости в новых массированных ракетных ударах по Украине, аналитики ISW пояснили тем, что оно направлено на смягчение информационной реакции среди провоенных пропагандистов. Это также подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что диктатор знал, что не сможет долго поддерживать высокоинтенсивные ракетные удары из-за сокращающегося арсенала высокоточных ракет.

В ISW также представили другие выводы по итогам 14 октября:

14 октября известный российский милитари-блогер обвинил неназванных высокопоставленных чиновников Министерства обороны России в подготовке к цензуре российских пропагандистов, но официального подтверждения расследования или судебного преследования в отношении них пока нет;

российские источники продолжали утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области к востоку от Купянска;

войска РФ провели ограниченные наземные атаки к западу от Кременной и в Херсонской области с целью вернуть утраченные позиции. Оккупанты также продолжили наземные атаки в районе Бахмута;

российские власти обеспокоены по поводу украинских ударов по российским тыловым логистическим линиям на юге Донецкой области;

российские оккупационные власти продолжают укреплять контроль над Запорожской АЭС путем усиления мер безопасности на фоне переговоров о создании на станции охранной зоны ядерной безопасности.

российские официальные лица продолжают называть перемещение населения из Херсонской области как « гуманитарные поездки», а не эвакуацию.

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ