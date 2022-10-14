«Другие задачи». После массированных обстрелов Украины Путин заявил, что необходимости в таких ударах «сейчас нет» 14 октября, 17:23 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Оправдываясь, диктатор добавил, что сейчас перед Кремлем стоят «другие задачи».

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал Путин.

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При этом он отметил, что министерство обороны страны-агрессора нанесло удары «не сразу по всем» объектам на территории Украины.

«Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока», — сказал Путин.

10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно массированной серии ракетных ударов подверглись и многие области Украины.



В результате атаки РФ погибли 14 человек, еще более 90 — получили ранения.