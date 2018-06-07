Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

Президент России Владимир Путин прокомментировал инсценировку СБУ убийства журналиста Аркадия Бабченко.

По словам Путина, любые инсценировки контрпродуктивны.

"И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги (журналисты - Ред.) в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью… Все осудили эти действия украинских властей как провокацию", - цитирует Путина Интерфакс.

Путин надеется, "что ничего подобного в будущем повторяться не будет, все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов…и обеспечить доступ граждан к свободной информации".

Президент РФ также заверил, что ему не известно о каком-либо "расстрельном списке" журналистов, о котором ранее сообщили в СБУ.

"Об этом списке мне ничего не известно. Я узнал об этом, наверное, также как и вы, из средств массовой информации", - сказал Путин.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

31 мая стало известно, что подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста является гражданин Украины Борис Львович Герман.

Герман предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Позже СМИ со ссылкой на "источник" в СБУ опубликовали список из 47-ми журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения после Бабченко. В основном, это известные украинские и бывшие российские журналисты.

Ранее о существовании списка, который удалось получить во время спецоперации с Бабченко, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Однако фамилий журналистов глава ГПУ тогда не назвал.

6 июля, в пресс-центре СБУ подтвердили журналистам BBC News, что обнародованный в СМИ список 47-ми журналистов и блоггеров полностью соответствует перечню потенциальных жертв терактов, который изъяли в результате спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко.

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