Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что «изоляция» Литвой Калининграда сродни объявлению войны 25 июня, 19:10 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко на встрече с Путиным заявил об «объявлении войны» со стороны Литвы и Польщи (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что запрет Литвы на транзит в Калининградскую область РФ в рамках антироссийских санкций сродни объявлению войны.

Лукашенко заявил Путину, что его «напрягает» политика Польши и Литвы.

«Не понимаю, зачем им нужна эта конфронтация. Ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее, но политика отвратительная, поведение агрессивное. То же самое и Литва: в последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны. Это же недопустимо — подобные вещи в современных условиях», — заявил белорусский диктатор.

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Путин и Лукашенко в субботу, 25 июня, провели встречу в Санкт-Петербурге. Официально два диктатора должны были обсуждать развитие стратегического партнерства и интеграции. Лукашенко, говоря об этой встрече накануне, анонсировал «серьезные переговоры с Путиным по поводу серьезной проблематики».

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.



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