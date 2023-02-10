Последняя попытка Путина взять реванш. Какой сигнал послал ему Запад 10 февраля, 16:35 Эксклюзив NV Путин проигнорировал предыдущие сигналы Запада, поэтому теперь осталось только одно: доказать ему, что он будет наказан и наказан серьезно (Фото:REUTERS)

Сейчас решающий момент войны, потому что это фактически последняя попытка России взять хоть какой-то реванш

Эти визиты Зеленского показали только одно — на Западе действительно произошел политический излом в отношении России. Сначала визит в США, а теперь визиты в Лондон, Париж и Брюссель знаменуют собой завершение этапа, когда западные деятели колебались. Теперь колебаний будет значительно меньше, зато будет гораздо больше необходимого нам оружия для того, чтобы победить Россию.

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Путину по разным каналам с разных сторон подавали предложения одуматься, вернее вернуться хотя бы к тому минимуму, который мог бы позволить нормальное, в принципе, общение. Имею в виду вывод войск с территории Украины. Поскольку эти сигналы проигнорированы и отвергнуты, то другого варианта, чем теперь доказать Путину, что он будет наказан и наказан серьезно.

Поэтому, думаю, неслучайно, что состоялась встреча в Париже, когда два ключевых партнера в Европе — Франция и Германия практически в один голос говорили, что они — на стороне Украины. И здесь даже не просто заявления. Кроме заявлений, все-таки идут очень серьезные практические вещи. Не обо всех из них сообщают, и это очень верно. Я считаю, что не нужно информировать врага о том, что мы делаем, но, поверьте, процесс идет в очень правильном направлении. И мне кажется, что уж очень-очень быстро российские оккупанты ощутят последствия этого единства цивилизованного мира на себе. Поэтому назад уже ни Макрон, ни Шольц, ни другие здравомыслящие лидеры Запада повернуть не смогут.

Сейчас решающий момент войны, потому что это фактически последняя попытка России взять хоть какой-то реванш, попытаться объявить, скажем, захват Донбасса своей главной целью и соответственно победой.