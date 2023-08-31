Ослабит российские возможности. Удар по аэродрому Пскова стал самой успешной атакой за время войны — экс-начальник разведки Финляндии

31 августа, 07:24
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Пожар после атаки в Пскове (Фото:TELEGRAM / MIKHAIL VEDERNIKOV/via REUTERS)

Пожар после атаки в Пскове (Фото:TELEGRAM / MIKHAIL VEDERNIKOV/via REUTERS)

Атака БпЛА на аэродром Пскова является самой успешной атакой за период войны, заявил экс-начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери.

Об этом сообщает Yle.

«Если первоначальные сообщения о четырех уничтоженных самолетах соответствуют действительности, это будет самый успешный удар Украины на сегодняшний день», — сказал он.

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По его словам, такое количество уничтоженных самолетов будет иметь немедленное влияние на деятельность РФ.

По мнению Товери, атака заставит Россию действовать. В частности, она будет вынуждена переместить самолеты со своих обычных баз, или же ей придется инвестировать значительные средства в защиту аэродромов.

Он заявил, что это означало бы, что России пришлось бы отвести зенитную технику от фронта. Любой из этих вариантов ослабит российские возможности.

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Товери считает маловероятным, что беспилотники могли быть запущены из Эстонии.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Финляндия Псков Война России против Украины

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