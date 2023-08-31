Ослабит российские возможности. Удар по аэродрому Пскова стал самой успешной атакой за время войны — экс-начальник разведки Финляндии 31 августа, 07:24 Пожар после атаки в Пскове (Фото:TELEGRAM / MIKHAIL VEDERNIKOV/via REUTERS)

Атака БпЛА на аэродром Пскова является самой успешной атакой за период войны, заявил экс-начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери.

Об этом сообщает Yle.

«Если первоначальные сообщения о четырех уничтоженных самолетах соответствуют действительности, это будет самый успешный удар Украины на сегодняшний день», — сказал он.

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По его словам, такое количество уничтоженных самолетов будет иметь немедленное влияние на деятельность РФ.

По мнению Товери, атака заставит Россию действовать. В частности, она будет вынуждена переместить самолеты со своих обычных баз, или же ей придется инвестировать значительные средства в защиту аэродромов.

Он заявил, что это означало бы, что России пришлось бы отвести зенитную технику от фронта. Любой из этих вариантов ослабит российские возможности.

Товери считает маловероятным, что беспилотники могли быть запущены из Эстонии.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.