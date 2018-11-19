Псевдовыборы в ОРДЛО: Польша предложила персональные санкции

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша предложила на Совету ЕС по иностранным делам персональные санкции против лиц, задействованных в организации псевдовыборов в оккупированных районах Донбасса.
Об этом сообщает РАР.
"Польша предложила введение определенных санкций — таких как и за оккупацию Крыма, то есть внесение в санкционного списка лиц, участвовавших в организации выборов", - заявил Чапутович.
По его словам, такое предложение вызвало интерес и поддержку стран-членов ЕС.
Чапутович добавил, что Варшава предлагает внести в санкционный список более пяти человек, как уже было предложено другими странами.
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Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают их результаты.
Согласно результатам "выборов", "главой ЛНР" стал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней". На песевдовиборах в "ДНР" победил Денис Пушилин.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.
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