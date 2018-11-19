19 ноября 2018, понедельник

Псевдовыборы в ОРДЛО: Польша предложила персональные санкции

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Так называемые

Так называемые "выборы" не были признаны демократическими странами

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша предложила на Совету ЕС по иностранным делам персональные санкции против лиц, задействованных в организации псевдовыборов в оккупированных районах Донбасса.

Об этом сообщает РАР.

"Польша предложила введение определенных санкций — таких как и за оккупацию Крыма, то есть внесение в санкционного списка лиц, участвовавших в организации выборов", - заявил Чапутович.

По его словам, такое предложение вызвало интерес и поддержку стран-членов ЕС.

Чапутович добавил, что Варшава предлагает внести в санкционный список более пяти человек, как уже было предложено другими странами.

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