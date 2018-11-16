Санкции Украины против организаторов псевдовыборов в ОРДЛО. Кого и за что накажут

Ключевой вопрос для власти - это определить, кого наказывать за фейковые выборы в ОРДЛО

Украина готовит новые санкции против организаторов псевдовыборов на оккупированном Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, над этим пакетом работают Верховная Рада, Кабинет Министров, СБУ и СНБО. Кроме этого, санкции будут касаться ряда украинских предприятий, сотрудничающих с российским оборонным комплексом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Чиновники среднего уровня

Не исключено, что в этот список войдут представители отдельных европейских стран, которые делали вид, что работали так называемыми наблюдателями на псевдовыборах на оккупированных территориях, добавил Александр Турчинов.

Санкции будут эффективными против всевдочиновников среднего уровня

Эти санкции, конечно, не будут иметь никакого существенного влияния на тех, против кого они направлены, но это демонстрация позиции и осуждения действий, отметил политолог и директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко. По его словам, эти санкции будут иметь эффект на псевдочиновников среднего уровня, которые не до конца определились со своими взглядами.

"Здесь мало будет санкций, а нужны конкретные уголовные производства. Самое высокое звено власти понимает, что назад пути нет, а вот средний уровень - там люди не знают, что будет дальше - вернется часть Донбасса или нет", - сказал Фесенко.

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Ключевой вопрос - это определить, кого, как и за что наказывать. В частности, европейским дипломатам стоит запретить въезд в Украину и передать ноты протеста странам, которые они представляют, добавил Владимир Фесенко.

Санции ЕС против организаторов псевдовыборов

ЕС, вероятно, добавит 5 человек в список санкций, которые, по его мнению, ответственные за организацию псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, скорее всего, это произойдет в понедельник.

Санкции на Россию влияют существенно, ведь со страной разрывают международные контракты, а сами россияне теряют деньги, рассказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, член украинской делегации и народный депутат Георгий Логвинский. По его словам, весомое давление на Россию будет в том случае, если международные партнеры в своих банках заморозят активы российских чиновников и направят эти деньги в Украину в качестве компенсации за убытки после оккупации территорий.

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Ранее Россия ввела санкции против Украины. В перечне санкций почти 70 компаний и более 300 граждан Украины.