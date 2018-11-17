Известные украинцы рассказали о приемлемых путях решения конфликта на Донбассе после псевдовыборов

После псевдовыборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР НВ расспросил соотечественников, какие пути решения конфликта на Донбассе им кажутся наиболее приемлемыми.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине

Выборы не меняют ситуацию в целом. Вариантов немного: продолжать международное давление на Россию с требованием вывести войска и ввести миротворцев до границы с Россией.

Зоя Казанжи, консультант по коммуникациям агентства E’COMM

Донбасс нужно возвращать. Территориально, ментально, эмоционально, информационно, законодательно.

Я не приемлю точку зрения, что надо огородить и забыть. Не приемлю хотя бы потому, что я знаю большое количество совершенно удивительных и прекрасных людей, которые однажды взяли чемодан или рюкзак в руки и уехали, потому как все средства борьбы за независимость и свободу нашей страны там они исчерпали. И перед ними встал вопрос физической безопасности. В прямом смысле.

Тогда, пребывая в эйфории от победы Майдана, мы все забыли о Донбассе. Оставив проукраинских жителей, патриотов без поддержки. Они боролись сколько могли. И продолжают свои сражения уже здесь - в эфирах, объ­единяясь в сообщества, занимаясь волонтерством, воюя на востоке.

Так вот, я хочу, чтобы однажды они вернулись домой, на свою локальную родину.

Борис Херсонский, поэт, психиатр

В этих как будто бы государствах все имитация. Все как будто бы. Все иллюзия легитимности, которую признает лишь страна-агрессор и, может быть, ее сателлиты, тоже никем не признанные. Типа Абхазии или Приднестровья, которое, в отличие от Абхазии, не признал никто.

Это - призрак выборов, его просто не нужно замечать. Ситуация для нас не изменилась. И для них не изменилась. Они ведь знают, что притворяются.

А ситуация печальна. Военной силой нам Донбасс не вернуть. Да и получить территорию, на которой ненависть к Украине воспитывается у населения вот уже пятый год, - сомнительный подарок.

Думать нужно не нам, а им.

Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея

Это очень серьезная проблема. И не хочется брать на себя смелость с дивана предлагать рецепты и решения.

Энрике Менендес, глава аналитического центра Институт региональной политики, соучредитель гуманитарной организации Ответственные граждане

Донбасс де-факто находится в ситуации замороженного конфликта, у которого в ближайшие пять лет нет решения. Но решать его обязательно нужно, потому что война тянет вниз всю страну. Мой рецепт, как нужно действовать сейчас.

Во-первых, нужно заниматься развитием подконтрольной Украине территории региона. Это витрина нашей страны.

Во-вторых, нужно посылать сигналы нашим согражданам в “ДНР/ЛНР”, что мы помним о них. Искать пути облегчения их жизни, снизить градус публичной риторики, найти возможности платить людям пенсии и облегчить пересечение блокпостов.

А в‑третьих, целенаправленно искать глобальное решение конфликта. Нужен украинский план мира. Наш, основанный на интересах Украины и на широком компромиссе в обществе.

Игорь Лиски, глава совета директоров компании Эффективные инвестиции, соучредитель Украинского института будущего

Для меня Донбасс - это прежде всего люди, которые попали в безвыходное положение. Я говорю о тех украинцах, которые вынуждены выживать в условиях оккупации. Вот как раз за людей в первую очередь и нужно бороться. А территории вернутся сами.

Бороться за людей, конечно, непросто. [На временно оккупированных территориях] работает пропагандистская машина, и соревноваться в словах довольно трудно. Поэтому мы должны дать альтернативу, и не на словах, а конкретными делами и программами. Например, нужна программа предоставления жилья и работы переселенцам. Причем, уверен, на это есть деньги европейских партнеров. Строим заводы, даем работу переселенцам и для них же на этих территориях строим жилье и даем в рассрочку кредит с нулевой ставкой на 20 лет. Это был бы мощный сигнал для украинцев там, а также импульс украинской экономике.

Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда Демократические инициативы

Никто не знает, что делать с Донбассом. И проблема в том, что это не от нас зависит. Все зависит от того, насколько мировое сообщество сможет надавить на Россию. Насколько России дорого обходится Донбасс. И понятно, что у РФ нет желания его забирать, иначе давно бы уже забрала, как Крым.

Относительно решения проблемы в обществе есть две позиции. Одна - полностью отгородиться от [оккупированного] Донбасса - означает, что мы со временем отказываемся от этих территорий. А вторая - мы признаем, что Донбасс наш. При этом не имеем никаких дел с их [оккупационной] так называемой властью, но, чтобы не потерять население, развиваем гуманитарную составляющую.

А для этого прежде всего нужно увеличить количество переходов и упростить процедуру пересечения, чтобы они не были такими обременительными для людей. Безусловно, должен быть полный контроль, чтобы ни оружие, ни наркотики не перевозили. И контролировать тех, кто там [на блокпостах] стоит.

Очевидно, нужно платить пенсии - на нашей, а не оккупированной территории. И хорошо бы - правда, не знаю, насколько это реально, - чтобы на оккупированных территориях были представлены украинские СМИ.

Игорь Захаренко, гендиректор турфирмы Феерия

Донбасс, как и Крым, надо обязательно возвращать. Это же Украина! [Для этого нужна] мощная экономика, сильная армия. Нужно, чтобы Украина была богатой и процветающей “витриной”. Посмотрите, что безвиз животворящий делает! А если бы к этому еще и высокий уровень жизни.

Думаю, после возвращения [территории] не будет проблем восстановить регион, если правильно вести политику. Это, кстати, касается всей Украины.

Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время - №42 от 15 ноября 2018 года