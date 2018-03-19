Протурецкие силы взяли под контроль Африн: чего ждать дальше?

Сирийские ополченцы при поддержке Турции 18 марта взяли под контроль Африн.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Подразделения так называемой Свободной сирийской армии захватили центральную часть сирийского города, находящегося под контролем курдов.

"Центр Африна с утра под контролем Свободной сирийской армии. Это стало возможным при поддержке турецких вооруженных сил. Большинство террористов убежало. Наши спецназовцы и сирийские военные зачищают территорию. В центре города развеваются наши флаги как символ доверия и стабильности", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщили местные информационные агентства, малая коалиция вошла в сирийский город одновременно с разных сторон. Ранее они так же успешно взяли пригород Африна. Операция "оливковая ветвь" продолжается. Ее задача, говорят в Турции, освобождение приграничных территорий от курдских отрядов. После того как турецкие войска вошли в Африн, в войне в Сирии начнется новая фаза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя курдской стороны.

Читайте также: ЕС раскритиковал действия Эрдогана в сирийском Африне

Комментарии экспертов о захвате Африна

Директор института востоковедения имени Агатангела Крымского Александр Богомолов в комментарии НВ отметил: турецкие военные будут продвигаться и дальше. Но на маршруте могут возникнуть еще большие проблемы.

"Там по дороге находится база, контролируемая США. Это определенную проблему представляет для дальнейшего продвижения турок. Различные переговоры шли и дальше продолжаются между американцами и турками. Проблема заключается в том, что эти курдские отряды получили поддержку Соединенных Штатов в свое время, когда шла война с Исламской государством, и есть определенное противоречие интересов. В принципе, сейчас в Африне ситуация повторяется такая, как и везде, там есть поток беженцев уже", - рассказал ученый.

Не совсем правильно было бы утверждать, что Турция вторглась на курдские территории, рассказывает шеф-редактор телеканала АТР, эксперт по Ближнему Востоку Юрий Мацарский. Ведь на первых этапах эту военную операцию начала не столько Турция, сколько, так сказать, верные Анкаре отряды Свободной сирийской армии. Более того, участие там принимала часть населения Курдистана, на севере Сирии, то есть свои против своих же. И одновременно - главная задача Анкары - установить в той местности руководство, лояльное к Турции.

Как показывает опыт предыдущих лет, никаких действий и решений от мирового сообщества, кроме разговоров о том, насколько расстроены ситуацией, не происходило и не произойдет, уверен Мацарский. В том числе заседание Совбеза ООН, которое ожидается, также не даст результатов.

Как сообщила русская служба BBC со ссылкой на местных активистов, более 150 тысяч жителей Африна в последние дни бежали из города, погибли 280 гражданских лиц. Об Турецкие власти это заявление отвергают.