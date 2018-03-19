ЕС раскритиковал действия Эрдогана в сирийском Африне

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини раскритиковала действия Турции в сирийском городе Африн.

Как сообщает AP, в Брюсселе дипломат заявила, что международные усилия должны быть направлены на деэскалацию военных действий, а не на их эскалацию.

Могерини призвала Турцию, Иран и Россию гарантировать реализацию деэскалационных зон, о чем говорилось ранее.

"Меня беспокоит это", - сказала дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн на северо-западе Сирии.

Турецкий лидер добавил, что Анкара сделает все возможное для восстановления инфраструктуры региона и скорейшего возвращения сирийских беженцев домой.

Напомним, 21 января Генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.

Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных Отрядов Народной самообороны (YPG), которых Анкара называет террористами.