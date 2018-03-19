ЕС раскритиковал действия Эрдогана в сирийском Африне

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини раскритиковала действия Турции в сирийском городе Африн.
Как сообщает AP, в Брюсселе дипломат заявила, что международные усилия должны быть направлены на деэскалацию военных действий, а не на их эскалацию.
Могерини призвала Турцию, Иран и Россию гарантировать реализацию деэскалационных зон, о чем говорилось ранее.
"Меня беспокоит это", - сказала дипломат.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн на северо-западе Сирии.
Турецкий лидер добавил, что Анкара сделает все возможное для восстановления инфраструктуры региона и скорейшего возвращения сирийских беженцев домой.
Напомним, 21 января Генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований.
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В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.
Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных Отрядов Народной самообороны (YPG), которых Анкара называет террористами.
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