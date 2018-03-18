Протурецкие силы вошли в сирийский Африн

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В воскресенье, 18 марта, поддерживаемые Турцией войска вошли в осажденный анклав сирийских курдов Африн на северо-западе Сирии, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

"В городе ведутся боевые действия, турецкие войска и союзные повстанцы захватили некоторые районы", - сообщили правозащитники.

Протурецкие повстанцы заявили, что они "ворвались в город с восточной и западной сторон", чтобы взять под контроль окрестности районов Ашрафие и Джамилийе.

Напомним, что 13 марта генштаб ВС Турции заявил об окружении и начале осады сирийского города Африн.

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Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных Отрядов Народной самообороны (YPG), которых Анкара называет террористами.

21 января генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.

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