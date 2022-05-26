«Тактика контроля из методичек РФ». Посольство США осудило принудительную паспортизацию жителей Херсонской и Запорожской областей 26 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською США солидарны с Украиной в вопросе принудительной паспортизации украинцев (Фото:Dave Sherrill/Unsplash)

Посольство США в Украине осудило решение российского диктатора Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.

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Там назвали такие действия РФ отработанной тактикой контроля из методичек Кремля.

«Мы присоединяемся к МИД Украины в осуждении паспортизации на временно оккупированных территориях — навязывание паспортов Российской Федерации гражданам Украины является отработанной тактикой контроля из методичек РФ и грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении дипломатов.

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24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.





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