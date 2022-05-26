«Тактика контроля из методичек РФ». Посольство США осудило принудительную паспортизацию жителей Херсонской и Запорожской областей
США солидарны с Украиной в вопросе принудительной паспортизации украинцев (Фото:Dave Sherrill/Unsplash)
Посольство США в Украине осудило решение российского диктатора Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.
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Там назвали такие действия РФ отработанной тактикой контроля из методичек Кремля.
«Мы присоединяемся к МИД Украины в осуждении паспортизации на временно оккупированных территориях — навязывание паспортов Российской Федерации гражданам Украины является отработанной тактикой контроля из методичек РФ и грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении дипломатов.
24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.
В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.
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