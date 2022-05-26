«Тактика контроля из методичек РФ». Посольство США осудило принудительную паспортизацию жителей Херсонской и Запорожской областей

26 мая, 13:57
Цей матеріал також доступний українською
США солидарны с Украиной в вопросе принудительной паспортизации украинцев (Фото:Dave Sherrill/Unsplash)

США солидарны с Украиной в вопросе принудительной паспортизации украинцев (Фото:Dave Sherrill/Unsplash)

Посольство США в Украине осудило решение российского диктатора Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Там назвали такие действия РФ отработанной тактикой контроля из методичек Кремля.

«Мы присоединяемся к МИД Украины в осуждении паспортизации на временно оккупированных территориях — навязывание паспортов Российской Федерации гражданам Украины является отработанной тактикой контроля из методичек РФ и грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении дипломатов.

Видео дня
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1529759087357050880

24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Читайте также:
«Метка изгоя»: в ОПУ заявили, что раздача паспортов РФ на оккупированных территориях бесперспективна

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Владимир Путин Запорожская область Херсонская область Российский паспорт Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X