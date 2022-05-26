«Метка изгоя»: в ОПУ заявили, что раздача паспортов РФ на оккупированных территориях бесперспективна

26 мая, 12:23
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Михаил Подоляк подчеркнул, что ценность украинского паспорта в мире намного выше (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

Михаил Подоляк подчеркнул, что ценность украинского паспорта в мире намного выше (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что никаких перспектив у раздачи Россией своих паспортов на временно захваченных украинских территориях нет.

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Об этом написал у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

«Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня — символ храбрости и героизма. Российский паспорт — метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?», — подчеркнул он.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1529750274642006019
https://www.youtube.com/embed/pYDPmj94aCY
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российский паспорт Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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