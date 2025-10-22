Проблемы с перемирием в Газе. Джей Ди Вэнс приехал в Израиль, но заявил, что не будет «нянькой»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне установления перемирия в секторе Газа посетил Израиль и встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Вэнс отметил, что целью его визита является контроль над соблюдением соглашения между Израилем и ХАМАС.

Об этом пишет The New York Times в среду, 22 октября.

По словам пресс-секретаря администрации Нетаньяху, на этой неделе в Израиле были специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Также в четверг, 23 октября, в Израиль прибудет госсекретарь США Марко Рубио.

Как отметил Вэнс, визиты высокого уровня являются частью усилий США по обеспечению прекращения огня.

«Это не мониторинг в том смысле, в котором вы нянчите ребенка. Речь идет о мониторинге в том смысле, что есть много работы, много хороших людей, которые выполняют эту работу, и для руководителей администрации важно продолжать гарантировать, чтобы наши люди делали то, что нам нужно», — отметил вице-президент США.

По словам нескольких чиновников администрации Трампа, которые говорили на условиях анонимности, в администрации существует беспокойство, что Нетаньяху может отказаться от сделки. Поэтому Вэнс, Уиткофф и Кушнер будут пытаться предотвращать возобновление атак Израиля на ХАМАС.

Вице-президент США также отметил, что мир в Газе является важным для администрации Трампа, поскольку является ключевой частью Авраамовых соглашений — ряда соглашений, заключенных во время первого президентского срока Трампа, которые установили дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими странами.

В то же время, как отметили в CNN, в подходе Трампа к установлению мира есть очевидные недостатки. Перемирие в секторе Газа было нарушено после того, как Израиль обвинил ХАМАС в убийстве двух израильских солдат и начал волну воздушных ударов.

CNN пишет, что визит Вэнса имел целью создать иллюзию прогресса в достижении мира, чтобы переговорщики получили время на урегулирование ситуации.

В материале также отмечается, что, кроме этого, визит Вэнса продемонстрировал приверженность Соединенных Штатов к ключевым арабским государствам, необходимых для реализации плана Трампа.

«То, что мы видели на прошлой неделе, вселяет в меня большой оптимизм относительно того, что перемирие будет соблюдено. Я чувствую большой оптимизм. Могу ли я со 100% уверенностью сказать, что это сработает? Нет», — отметил вице-президент США.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщали, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии 19 октября израильская армия заявила о восстановлении режима прекращения огня, но после атаки ХАМАС нанесла масштабные авиаудары по Газе. По данным палестинских медиков, количество жертв составляет по меньшей мере 26 человек.

Позже Трамп заявил, что группировка ХАМАС будет «уничтожена», если нарушит соглашение о прекращении огня с Израилем.