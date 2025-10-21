Завершение войны «по-трамповски». Сработает ли эта схема в Украине

До «миротворчества» Трампа попытки увидеть что-то общее в войне Израиля и ХАМАСа с российско-украинской войной были, по большей части, лишены смысла. Впрочем, недавнее соглашение о прекращении боевых действий в Секторе Газа прямо и хрестоматийно отражает видение самого Трампа — как могут выглядеть такие договоренности, на чем они должны строиться и как их организовать.

Итак, анатомически разберем, что же такое завершение войны «по-трамповски» — на примере Израиля и ХАМАСа. Причем подчеркиваю: мой нижеследующий анализ — это разбор архитектуры «соглашения», а не израильско-палестинского конфликта. В результате станет понятно, что ключевые приемы подхода, который сработал на Ближнем Востоке, Трамп пытается применить и к кейсу Украины и России. И станет ясно, почему в этом случае это не срабатывает.

Итак, первое — главным в схеме Трампа является получение принципиального согласия сторон на прекращение войны или боевых действий. Этому не предшествует и не должен предшествовать, с точки зрения американской администрации, никакой анализ взаимных интересов и баланса сил. Поэтому для Трампа не принципиально, согласятся ли стороны с прекращением огня, ибо это в их интересах, или Трамп принудит эти стороны, либо какую-то из них, к прекращению огня — благодаря использованию инструментов влияния, которые Дональд Трамп, точнее, Америка под его руководством, имеет. В случае Израиля и ХАМАСа, «принуждение» было относительно мягким, как по мне, а ключом к согласию сторон была их заинтересованность, как Израиля и ХАМАСа, хоть и по тотально разным причинам, завершить активную фазу боевых действий.

Пункт номер два: за прекращением огня, точнее, за согласием обеих сторон прекратить огонь, начинается разговор о каких-то деталях. Но очень важно, что эти детали — о том, каким образом режим прекращения огня будет поддерживаться, будут ли санкции за его нарушение, будет ли восстановление и на чем будут основываться отношения между воюющими сторонами, — все это может быть частью дорожной карты, но совсем не обязательно. Это — второстепенное.

Пункт номер три: в подходе Трампа фигурирует акцент именно на провозглашении режима тишины, а не на его соблюдении. Механизмы будут иметь размытые формулировки, без каких-то четких алгоритмов. Дональда Трампа не интересует, будет ли режим прекращения огня постоянным.

И четвертый пункт, который я для себя в этой схеме выделяю — это специфика формального закрепления такой договоренности. Понятно, что когда ты сосредоточен на самом провозглашении прекращения огня и гарантии соблюдения этого режима тишины не являются для тебя центральным элементом плана, модель фиксации такой договоренности между сторонами тоже будет максимально политической, а не юридической. То есть, достаточно принципиальной политической декларации, политической договоренности или плана на бумаге, но без статуса международного договора, без юридически обязывающего элемента. Наоборот, нужна формальная, декларативная поддержка со стороны медиатора или медиаторов.

То, как была организована формальная часть перемирия между ХАМАСом и Израилем, четко отражает эту логику и схему.

Да, Израиль и ХАМАС не подписывали между собой мирного международного договора. Напротив, между ними была подписана договоренность, которая называлась «Имплементация шагов по реализации мирного плана президента Дональда Трампа для «Всеобъемлющего завершения войны в Газе». Эти шаги получили внутреннюю политическую легитимность в Израиле благодаря голосованию членов правительства в поддержку такой договоренности. К тому же сам План Трампа содержит куда больше пунктов, чем согласовали между собой — косвенно, кстати — ХАМАС и Израиль.

А вот та помпезная процедура по подписанию «соглашения о мире» лидерами США, Катара, Турции и Египта — это подписание Декларации в поддержку этой договоренности о прекращении войны.

И если опустить детали американо-российских и американо-украинских горок, то увидим, что именно такую схему Трамп с новой силой пытается применить и в отношении российско-украинской войны. Согласие, неважно что там — Донбасс, Запорожье, ведь разве это должно препятствовать большой и прекрасной сделке о завершении войны? Чтобы получить это согласие сторон, продолжаются заигрывания с Россией (ее, по мнению американцев, надо уговорить, а не принудить) и нового давления, хоть и более слабого, на Украину. И эта логика совершенно не воспринимает призывов определить гарантии или, хотя бы, заверения в безопасности. Потому что это — второстепенное.

Но в случае с Украиной и Россией схема Трампа рассыпается уже на пункте 1 — принципиального согласия России на завершение войны нет. И это стало понятно уже самому Трампу. России нужна политическая капитуляция Украины в отношении статуса территорий, по контролю над Донеччиной, по ограничениям для численности, вооружения армии, не говоря уже об оборонных альянсах или русском языке. Такая «цена» за эфемерное согласие России на якобы режим тишины является слишком высокой и неоправданной для Украины. При всех проблемах с тем, чтобы стоять на своем. Израиль, к слову, согласился, без юридических обязательств, напомню, на почти все, чему так долго и упорно сопротивлялся — на вывод войск из Газы, на выдачу заключенных и задержанных, управление Газой палестинцами. Россия и близко не уступает, да и зачем: США и не пытаются на нее надавить, хотя бы так условно ласково, как было с Израилем.

Поэтому, вдохновленный своей победой в переговорах по Сектору Газа, Трамп слепо пытается применить такой же подход и в отношении России и Украины. Впрочем, сходство войн России и Украины, с одной стороны, и Израиля и ХАМАСа, с другой, на этом заканчивается. Как и перспективы американского президента одержать такую же громкую для него победу, если стратегия не будет адаптирована в соответствии с контекстом и игроками.

