Трамп пригрозил «уничтожить» ХАМАС в случае нарушения перемирия в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка ХАМАС будет «уничтожена», если нарушит соглашение о прекращении огня с Израилем .

Об этом сообщает CNN.

«Если потребуется, мы их уничтожим, и они это знают», — заявил Трамп, предупредив, что если насилие в секторе Газа будет продолжаться, «мы вмешаемся и наведем порядок, и это произойдет очень быстро и довольно жестоко».

Трамп также подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в возможных боевых действиях. По его словам, другие страны уже предложили свою помощь.

«Некоторые страны звонили мне, когда увидели убийства, совершенные ХАМАС, и говорили, что хотели бы вмешаться и самостоятельно решить ситуацию. Мы дадим этому немного времени и, надеемся, насилия станет немного меньше», — сказал президент США.

19 октября израильские ВВС 19 октября нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщалось, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.