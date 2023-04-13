США не выдали разрешение на прибытие самолета Лаврова и визы для делегации РФ, которая председательствует в Совбезе ООН 13 апреля, 12:29 Россия, которая совершает военные преступления в Украине, в апреле председательствует в Совбезе ООН (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

США не выдали визы российской делегации, а также разрешение на прибытие спецсамолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который должен вести заседание Совбеза ООН, где в этом месяце председательствует страна-агрессор.

Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, еще в конце марта в посольство США в Москве был направлен запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов. Но до сих пор не выдано ни одного разрешения на въезд.

Видео дня

Посол страны-агрессора также утверждает, что в американском посольстве отменили встречу для рассмотрения заявок на визы российским пропагандистам без объяснения причины.

«Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни», — заявил Антонов.

В посольстве РФ в США разразились истерикой и призвали Вашингтон безотлагательно оформить визы российской делегации. Их невыдачу там назвали нарушением обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН.

1 апреля развязавшая полномасштабную войну против Украины Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет участвовать в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «Речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».



