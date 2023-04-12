Дмитрий Кулеба призвал «гнать вон» россиян из ООН после ужасной казни украинского военного 12 апреля, 19:50 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что страну-агрессора Россию должны выгнать из Совбеза ООН и ООН в целом после появления в сети видео с казнью оккупантами украинского военного.

В Instagram Кулеба пишет, что сегодня вся Украина и мир шокированы еще одним ужасным преступлением россиян, казнью украинского военнопленного, а Россия, по его словам, стала хуже ИГИЛ.

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«Это преступление не случайно, оно является частью системного российского зла. Нет другого ответа на действия российских террористов, кроме как гнать их из нашей земли. И также гнать их вон из Совбеза ООН и Организации Объединенных Наций в целом», — пишет министр.

Он призвал все государства и международные организации отреагировать на российское зверство, привлечь организаторов и исполнителей к ответственности, как можно скорее предоставить Украине все необходимое оружие.

«Не Путин лично отрезает головы, убивает, грабит, насилует. Это делает обычная российская гниль из российских городов и сел. Делает с удовольствием, а не по принуждению. Это зло должно быть уничтожено, изолировано и наказано», — убежден украинский министр.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом.

СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.