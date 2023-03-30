Дмитрий Кулеба о председательстве РФ в Совбезе ООН: Это плохая шутка, страна ведет колониальную войну, а ее лидер — военный преступник 30 марта, 11:16 С апреля Россия должна месяц председательствовать в Совбезе ООН (Фото:МИД Украины/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля — это плохая шутка.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля — плохая шутка. Россия узурпировала свое место; ведет колониальную войну; ее лидер — военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей», — напомнил украинский министр.

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Кулеба добавил, что мир не может быть безопасным местом с РФ в Совбезе ООН.

В марте в Совбезе ООН председательствует Мозамбик. 31 марта должно пройти заседание для обсуждения планов РФ разместить в Беларуси ядерное оружие.

С апреля, по графику ООН, Россия должна месяц председательствовать в Совбезе.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.