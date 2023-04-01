«Полное банкротство международных институций». Зеленский прокомментировал председательство России в Совбезе ООН 1 апреля, 21:21 Представитель РФ в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председательство России в Совбезе ООН является примером полного банкротства международных институций.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка — пятимесячного мальчика, его звали Данило. С Авдеевки, в Донбассе, вместе с родителями. Российская артиллерия… Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист совершает ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институций», — подчеркнул глава Украинского государства.

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Зеленский добавил, что террористы должны проиграть и отвечать за преступления, а не председательствовать где угодно.

«Нет такой формы террора, который еще не был осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности, Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела — чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее быть террористом, не могло разрушить мир», — подытожил президент Украины.

С 1 апреля Российская Федерация, развязавшая полномасштабную войну, будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение месяца. Украинские дипломаты называют это «злой шуткой».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет участвовать в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».

" Начиная с 1 апреля они выводят уровень абсурда на новый уровень. Совет безопасности в том виде, в котором он создан, обездвижен и не способен решать вопросы своей первоочередной ответственности, то есть предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты", — подчеркнул Кислица.