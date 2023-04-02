«Подходит ко Дню дурака». Боррель скептически оценил председательство РФ в Совбезе ООН 2 апреля, 03:30 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Высокий представитель Евросоюза по безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель скептически прокомментировал председательство России в Совбезе ООН.

"Председательство России в Совбезе ООН отлично подходит ко Дню дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой базы ООН. ЕС будет выступать против каких-либо злоупотреблений со стороны российского председательства", - заявил Боррель.

Видео дня

С 1 апреля Российская Федерация, развязавшая полномасштабную войну, будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение месяца. Украинские дипломаты называют это «злой шуткой».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет участвовать в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».

" Начиная с 1 апреля они выводят уровень абсурда на новый уровень. Совет безопасности в том виде, в котором он создан, обездвижен и не способен решать вопросы своей первоочередной ответственности, то есть предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты", — подчеркнул Кислица.