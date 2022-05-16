Посольство Индии возвращается в Киев

16 мая, 06:26
Цей матеріал також доступний українською
Посольство Индии возобновляет работу в Киеве (Фото:eoiukraine)

Посольство Индии возобновляет работу в Киеве (Фото:eoiukraine)

Посольство Индии в Киеве, которое было эвакуировано в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, возобновит работу в украинской столице уже 17 мая. Об этом сообщает газета Times Of India.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Индия переместила посольство из Киева после того, как вывезла более 20 тысяч своих граждан со всей Украины в рамках операции по эвакуации под названием Ганга, напоминает Би-би-си. Она была начата 26 февраля после российского вторжения.

Видео дня
Читайте также:
Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

Индийская миссия в Киеве первоначально переехала во Львов, но 13 марта перебралась в Варшаву из-за возросшего числа ракетных ударов, включая западную часть страны.

Читайте также:
Посольство Армении вернулось в Киев

За последние недели в Киеве возобновили работу диппредставительства уже более 30 стран. 15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в украинскую столицу «очень скоро» вернется и американское посольство.


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Киев Индия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X