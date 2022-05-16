Посольство Индии возвращается в Киев 16 мая, 06:26 Цей матеріал також доступний українською Посольство Индии возобновляет работу в Киеве (Фото:eoiukraine)

Посольство Индии в Киеве, которое было эвакуировано в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, возобновит работу в украинской столице уже 17 мая. Об этом сообщает газета Times Of India.

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Индия переместила посольство из Киева после того, как вывезла более 20 тысяч своих граждан со всей Украины в рамках операции по эвакуации под названием Ганга, напоминает Би-би-си. Она была начата 26 февраля после российского вторжения.

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Индийская миссия в Киеве первоначально переехала во Львов, но 13 марта перебралась в Варшаву из-за возросшего числа ракетных ударов, включая западную часть страны.

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За последние недели в Киеве возобновили работу диппредставительства уже более 30 стран. 15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в украинскую столицу «очень скоро» вернется и американское посольство.







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