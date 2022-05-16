Блинкен заявил, что посольство США в Киеве возобновит работу в ближайшее время 16 мая, 03:18 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что полноценная работа Посольства США в Киеве возобновится «очень скоро».

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В Госдепартаменте напомнили, что американские дипломаты уже вернулись в Украину.

«Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши. Мы снова открываем наше посольство в Киеве — мы принимаем все необходимые меры, но эта работа продолжается — и очень скоро мы возобновим работу», — заявил Блинкен.

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Глава Госдепа напомнил, что президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Блинкен надеется, что Сенат быстро утвердит ее кандидатуру.

Он также выразил надежду, что Сенат США быстро примет законопроект о дополнительном выделении $40 миллиардов для поддержки обороны Украины.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом в Украине.

Решение Байдена анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 24 апреля.

Сейчас Бринк занимает должность посла США в Словакии. До этого она была старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин.

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