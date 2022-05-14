Посольство Румынии возобновило работу в Киеве 14 мая, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Посольство Румынии в Киеве (Фото:Bogdan Aurescu via Twitter)

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил о возобновлении работы посольства Румынии в Киеве.

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«Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!» – написал Ауреску в Twitter.

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Ранее в Киев вернулись посольства Узбекистана, Армении, Турции, Бельгии, Греции, США и Канады.

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