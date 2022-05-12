Посольство Армении вернулось в Киев

12 мая, 18:11
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Посольство Армении в Киеве (Фото:Посольство Вірменії/Facebook)

Посольство Армении в Киеве (Фото:Посольство Вірменії/Facebook)

Посольство Армении возобновит работу в Киеве, сообщается в Facebook дипломатического представительства.

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«Мы рады сообщить, что посольство Армении в Украине возобновило свою привычную работу в Киеве», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что консульский отдел будет принимать граждан в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов, 51/50 с 23 мая.

https://www.facebook.com/armembukraine/videos/1081029585781357/
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Война в Украине Армения

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