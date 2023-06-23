Посол ЕС в Украине посоветовал возобновить е-декларирование для украинских чиновников 23 июня, 16:50 Посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Фото:European Union in Ukraine / Facebook)

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас посоветовал Киеву возобновить электронное декларирование для госслужащих после промежуточной оценки выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии.

«В течение последнего года достижения Украины на пути в ЕС вызвали восхищение», — написал он в Twitter.

Маасикас предложил Киеву сосредоточимся на том, чтобы к осени «завершить те несколько дел, которые еще остались».

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«Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, возобновление декларирования имущества — хороший тест на подлинную преданность делу», — написал Маасикас.

В начале полномасштабной войны Верховная Рада временно приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив им предоставить данные о своем состоянии после отмены военного положения.

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

антикоррупция, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, в остальных условиях достигнут прогресс.