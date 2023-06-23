Посол ЕС в Украине посоветовал возобновить е-декларирование для украинских чиновников
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Фото:European Union in Ukraine / Facebook)
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас посоветовал Киеву возобновить электронное декларирование для госслужащих после промежуточной оценки выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии.
«В течение последнего года достижения Украины на пути в ЕС вызвали восхищение», — написал он в Twitter.
Маасикас предложил Киеву сосредоточимся на том, чтобы к осени «завершить те несколько дел, которые еще остались».
«Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, возобновление декларирования имущества — хороший тест на подлинную преданность делу», — написал Маасикас.
В начале полномасштабной войны Верховная Рада временно приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив им предоставить данные о своем состоянии после отмены военного положения.
28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:
- реформа Конституционного суда,
- продолжение судебной реформы,
- антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
- борьба с отмыванием средств,
- воплощение антиолигархического закона,
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.
Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, в остальных условиях достигнут прогресс.