Как Украина воплощает 7 рекомендаций на пути к членству в ЕС 22 июня, 18:02

Завтра ровно год, как Украина стала кандидатом на членство в ЕС

Год, как мы все, затаив дыхание, ждали судьбоносного решения 27-ми лидеров стран — членов Евросоюза. Год, как они единогласно заявили: будущее Украины — в европейской семье. Так что и год, как мы вместе с партнерами, пишем новую историю европейского проекта.

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Год, как Украина последовательно воплощает семь рекомендаций Еврокомиссии, несмотря на экстремальные условия полномасштабной войны.

Накануне годовщины Европейская Комиссия озвучила промежуточную оценку наших усилий по имплементации политических реформ. Мы много сделали, и это отметили. Мы точно продемонстрировали — Украина движется к открытию переговоров о членстве в ЕС. Промежуточная оценка позволяет структурировать наши усилия в следующие несколько месяцев для финализации выполнения рекомендаций.

Что касается самой оценки, уровень ожиданий от Украины — высокий. И это хорошо. Мы сами устанавливаем себе высокую планку. Каждый из пунктов предусматривает целый комплекс решений в таких ключевых сферах как укрепление демократических институтов, обеспечение верховенства права и антикоррупционной политики. Есть среди этих решений также те, которые, согласно подходу Еврокомиссии, имеют особенно большой вес и фактически станут переломными. Таким образом сдержанная оценка прогресса по нескольким рекомендациям вовсе не отрицает значительный объем проделанной работы. Необходимые шаги, которые еще остаются, уже подготовлены, чтобы в конце года государства-члены смогли принять решение о начале переговоров о членстве.

Мы сами устанавливаем себе высокую планку





Попробую кратко дать понимание по каждой из рекомендаций.

1️. Прозрачная процедура отбора судей Конституционного Суда

Мы все помним кризис, когда КСУ, который должен обеспечивать верховенство Конституции Украины, где запечатлен наш евроинтеграционный курс, подрывал наш стратегический выбор попытками отменить евроинтеграционные реформы. Чтобы создать беспристрастный, профессиональный Конституционный суд, которому доверяет общество, впервые в истории Украины отбор будет происходить через прозрачную конкурсную процедуру. Международные эксперты будут иметь определяющую роль в оценке добропорядочности и профессиональных качеств кандидатов. Соответствующий законопроект уже проголосован в первом чтении, сейчас идет подготовка ко второму с учетом заключения Венецианской Комиссии. Следует подчеркнуть, что после ряда консультаций (буду откровенной, непростых) мы достигли полного взаимопонимания с Венецианской Комиссией по реализации этой исторической реформы и скорейшего начала конкурса.

2️. Перезагрузка Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)

Без работы этих двух органов, формирование добросовестного судейского корпуса невозможно. ВККС оценивает и отбирает кандидатов на должности судей. ВСП назначает судей на должности, привлекает их к ответственности и увольняет. Их бесперебойная работа является сверхважной, чтобы создать такие суды, которым бы украинцы доверяли, и которые бы обеспечивали основополагающую европейскую ценность в Украине — верховенство права.

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С 12 января этого года в Украине уже действует обновленный полномочный ВСП. Сейчас в его составе насчитывается 17 членов, из которых 13 избраны в «кандидатский год» на основе рекомендаций Этического совета, где решающий голос имеют эксперты, делегированные международными партнерами. ВСП уже доказывает свою эффективность, принимая необходимые решения для очищения судебной системы. 1 июня ВСП назначил полномочный состав ВККС, то есть всех 16 членов, так же избранных в результате прозрачного отбора). Следовательно, работа ключевого органа по формированию судейского корпуса наконец разблокирована. Теперь ВККС должна заполнить более 2 тысяч вакансий судей.

Простыми словами, это те винтики, которые должны двигать всю судебную машину в правильном направлении. Поэтому можно констатировать, что произошла перезагрузка судебной системы. И ЕК тоже уже полностью засчитала нам эту рекомендацию.

3️. Усиление борьбы с коррупцией

Неприкасаемых больше нет. Это убедительно доказывают данные по работе антикоррупционных органов, что отметили и в Еврокомиссии.

За год и САП, и НАБУ, и ВАКС получили новых руководителей. Так, по результатам прозрачного конкурса с участием международных экспертов был назначен глава САП и его заместители. Всего 78 кандидатов подались на должность директора НАБУ, из которых были отобраны 3 человека, получившие самые высокие оценки после длительных интервью, всех возможных проверок и профессиональных тестов. Правительство без проволочек назначило одного из них руководителем органа.

Прогресс Украины в антикоррупционной сфере уже подтвержден независимым международным мониторингом. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в предотвращении коррупции. В прошлом году ВРУ приняла Антикоррупционную стратегию на 2021−2025 годы. А в марте этого года Правительство приняло всеобъемлющую Государственную антикоррупционную программу на 2023−2025 годы. Эти документы — это указатели, по которым мы будем строить страну с обществом с нулевой толерантностью к любым коррупционным проявлениям. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и более 90 государственных органов — исполнителей уже ее выполняют.

По этой рекомендации оценка Еврокомиссии является более чем сдержанной, учитывая неоспоримый прогресс Украины. В то же время мы понимаем, что это одна из тех рекомендаций, к которой наиболее пристальное внимание со стороны государств-членов, в частности в контексте восстановления. Поэтому готовы к следующим шагам, которые уже на самом деле готовятся, в частности в рамках нашего диалога с МВФ.

4. Усиление борьбы с отмыванием средств

Это была одна из тех рекомендаций, содержание которой мы совместно с Еврокомиссией «расшифровывали» определенное время, определяя какие именно решения необходимо принять. Уже принят ряд законодательных изменений для усиления финансового мониторинга по лучшим международным стандартам FATF. Указом Президента утвержден Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка на 2023−2027 годы.

Эти изменения важны для нашего будущего: мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы инвесторы и международные партнеры имели 100% уверенность в своих инвестициях в послевоенное восстановление Украины. В частности, что их средства будут использованы по назначению, что Украина имеет эффективную и понятную систему финансового мониторинга.

По этой рекомендации, у нас остается несколько шагов, которые необходимо сделать. Все решения подготовлены, изменения законодательства зарегистрированы в Парламенте, надеюсь, что парламентарии как можно быстрее их рассмотрят.

5. Антиолигархическая политика

Украина здесь является трендсеттером, подняв вопрос эффективной борьбы с чрезмерным влиянием самых богатых людей на политические и экономические процессы. «Антиолигархический» закон был принят до получения Украиной статуса кандидата; ЕС одобрил эту инициативу и внес ее в перечень рекомендаций не только для Украины, но и Грузии и Молдовы. В значительной степени закон уже оказал значительное положительное влияние, в частности в медиа-сфере. Некоторые лица вышли из медиа бизнеса. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил Порядок проверки деловой репутации покупателя медиа. Правительство Украины уполномочило Минюст проводить такую проверку.

В то же время, мы понимаем, что имплементация антиолигархического закона в условиях войны содержит много вызовов и угроз. В многочисленных консультациях с Венецианской комиссией и Еврокомиссией по совершенствованию принятого антиолигархического законодательства и поиска системных решений мы достигли общего понимания как двигаться дальше. Текст заключения Венецианки не был для нас неожиданными, и мы сразу начали работу над дорожной картой его имплементации. Ряд законопроектов уже разработан.

6. Развитие медиасферы

Четкие правила функционирования независимых медиа — это часть нашей устойчивости перед агрессором и устойчивого демократического развития. Поэтому здесь перенимаем лучший опыт стран ЕС, чтобы у нас были качественные высококонкурентные медиа с высокой защитой прав их потребителей, и одновременно защита от враждебной пропаганды.

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Эту рекомендацию Еврокомиссии мы полностью выполнили и это было подтверждено в промежуточном отчете. В декабре 2022 года принят комплексный закон о медиа, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, предоставляет полномочия независимому медиарегулятору Украины и выводит медиарынок в Украине из серой зоны. Закон частично вступил в силу 31 марта 2023 года. Недавно приняты изменения в законодательство о рекламе в соответствии с нормами права ЕС.

7. Обеспечение прав национальных меньшинств (сообществ).

Мы понимаем большое политическое внимание к этому вопросу со стороны отдельных государств — членов ЕС. Поэтому сознательно пошли по пути разработки комплексной политики в сфере обеспечения прав, возможностей для национальных меньшинств (сообществ). Наша сила — в разнообразии. Поэтому сверхважно создать такие условия, где каждому было бы комфортно, в том числе сохранять и развивать традиции и культуру своего народа, при этом уверенно себя чувствовать гражданином Украинского Государства. Инклюзивность в разработке решений является основным принципом нашей работы в рамках этой рекомендации.

Для надлежащей имплементации принятого рамочного закона о национальных меньшинствах (сообщества), Правительство приняло Концепцию Государственной целевой национально-культурной программы «Единство в разнообразии» на 2024−2034 гг. Документ разработан в многочисленных консультациях с представителями национальных меньшинств, коренных народов Украины и Совета Европы, других международных партнеров. Сейчас финализируем непосредственно проект самой программы. Параллельно рассчитываем на восстановление межправительственного диалога по обеспечению образовательных прав национальных меньшинств. Украина открыта к поиску конструктивных решений.

Сразу после публикации заключения Венецианской Комиссии, мы начали разработку детального видения дальнейших шагов по его имплементации. Это будет непростой процесс. К сожалению, аргументы украинской стороны о важности учета контекста, то есть факта полномасштабной войны России, не были услышаны в полной мере.

Подытоживая, не сомневаюсь, что Украина сохранит высокую динамику глубинных изменений, которые будут выходить за пределы рекомендаций и видения ЕС. Потому что этого ожидают граждане Украины, наши воины на передовой, каждый, кто так много потерял на этой ужасной войне. Вместе с тем важно, чтобы и в Брюсселе, и во всех других столицах ЕС не забывали о критичности европейской интеграции для выживания Украины. Мы должны двигаться вперед с полным осознанием историчности каждого решения, принимаемого как в Брюсселе, так и в Киеве.

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