Украина выполнила только два из семи критериев кандидата в члены ЕС: Reuters узнал, каким будет отчет Евросоюза 19 июня, 20:37 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

В отчете Европейского Союза, публикация которого запланирована на этой неделе, будет сказано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве, сообщает Reuters со ссылкой два источника в ЕС. В то же время, по данным агентства, исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый несмотря на спровоцированную Россией войну.



По словам одного из европейских чиновников, Украина выполнила требования, касающиеся судебной реформы и законодательства о средствах массовой информации. Он добавил, что акцент в отчете сосредоточен на положительных моментах.



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«Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, были громкие антикоррупционные дела», — сказал собеседник на условиях анонимности.

Третий источник, также чиновник ЕС, знакомый с рекомендациями Украине относительно верховенства права, добавил:

«Что касается реформ, то стакан наполовину полон, мы бы никогда не использовали негативного тона в отношении Украины в данное время. Судебные реформы имеют определенный прогресс, хотя еще есть ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно».

Чиновник отметил, что Украина назначила новых руководителей САП и НАБУ, в то же время закон 2022 года о борьбе с олигархами признан недостаточным.

Европейская комиссия представит свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату в члены Европейского союза 22 июня. Это произойдет в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое пройдет в Стокгольме, столице председательствующей в ЕС Швеции.

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,



антикоррупция, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,



изменение законодательства о нацменьшинствах.

