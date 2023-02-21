«Визит Байдена — гвоздь в гроб Путину». Что сказал «разбитый самый скучный стендап-комик» Путин — речь проанализировал политолог Давыдюк 21 февраля, 20:26 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Kremlin via REUTERS)

Послание российского диктатора Владимира Путина Федеральному собранию длилось около двух часов.

В Офисе президента Украины, комментируя речь, заявили, что РФ «стратегически в тупике», а сам глава Кремля продемонстрировал «неактуальность и растерянность».

Подробный разбор выступления Путина и ситуации в России сделал политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV.

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— Путин обратился к Федеральному собранию, готовил эту речь. Видимо, пришлось ее срочно переписывать после визита президента США Джо Байдена в Киев. В Кремле отреагировали. «Ничего экстраординарного», — сказали о визите Байдена. А что Путин сегодня грандиозного такого сказал? Что там было нового и креативного, скажите, пожалуйста? Как вообще держался и выглядел российский диктатор?

— Скажем так: Медведев, Мишустин и Володин выглядели лучше. Они явно приехали только из Дубая — загорелые, красивые. А этот — бледный, явно только что из бункера.

Столько людей он уже давно не видел, поэтому стоял очень далеко и в стороне.

На самом деле визит Байдена в Киев задал тон этой речи. И она была немножко с испугом, очень размытой получилась. Больше походило на отчет некоего заместителя губернатора Калужской области, чем, например, на выступление президента, который год «побеждает» НАТО. Очень много оправдывался.

Но этот визит Байдена — это был гвоздь в гроб Путину. И вот сегодня он пытался все это размыть и отыграть. И он стал искать какие-то китайские маневры, внутренние маневры. То есть Путина это размыло и разбило.

Хотя на самом деле Путин знал раньше о визите Байдена, чем, например, мы из прессы. По одной простой причине. Politico написало, что американские спецслужбы обращались, чтобы не было каких-либо случайных обстрелов. Потому что это ядерные государства, это может привести к очень неожиданным последствиям.

Если говорить о самом выступлении Путина, оно стало очень скучным. Думаю, это, наверное, был скучнейший стендап-комик в истории человечества, потому что никто не смеялся.

— Там даже все зевали, было видно по фотографиях.

— Все зевали. Стулья были не заполнены. Создавалось впечатление, что было скучно даже оператору. Сначала я думал, что этот оператор — это украинский ссыльный, которого отправили туда, чтобы он просто снял все чем хуже. Потом оказалось, что нет. Там просто все выглядело хуже некуда.